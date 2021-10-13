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    20:08, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Темпы вакцинации в Алматинской области отстают от общереспубликанских - Гражданский штаб

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Члены Гражданского штаба по борьбе с пандемией коронавируса «Ел үшін егілемін» посетили Алматинскую область и рассказали о ситуации с COVID-19 и необходимости вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Активисты Штаба в ходе брифинга в Jetisý Media отметили, что по стране фиксируется снижение темпов вакцинации. Если в середине июля вакцину получали до 130 тысяч человек в сутки, то сейчас - всего 30 тысяч.

    По предоставленным данным, темпы вакцинации в Алматинской области несколько отстают от общереспубликанских. За последний месяц охват вакцинацией первым компонентом в области увеличился на 6% (с 64% до 70%) в то время, как общереспубликанский показатель увеличился на 8,5% и достиг 79%. Область по данному показателю занимает 9 место среди всех регионов.

    Также сообщается, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшилась по сравнению с прошлым годом. В этом году показатель вырос в шесть раз – до 8,3 тысяч случаев заболеваний COVID-19 в сутки. Кроме того, в шесть раз увеличено число, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении.

    «Мы видим, что Казахстан критически запаздывает с темпами вакцинации, это влияет на высокие показатели пандемии и увеличение смертности», - говорится в сообщении Штаба.

    В настоящий момент в стране вакцинировано всего 7,5 млн взрослого населения из 10 млн человек, подлежащих вакцинации.

    Спикеры также ответили на самый часто задаваемый вопрос о вакцинации детей.

    Представители Гражданского штаба также отметили, что если человек отказывается от вакцины, то для посещения работы и других мест скопления людей необходимо еженедельно сдавать ПЦР-тест.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Алматинская область
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