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Темпы строительства жилья в Карагандинской области увеличились на 10,3%
12 Ноября 2020 13:28
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинская область строит больше жилья. По итогам 10 месяцев 2020 года объёмы строительных работ составили 105,5%, в том числе темп ввода жилья увеличился на 10,3%, или на 391,6 тыс. кв. метров. За это время снизилось и количество очередников на 6%, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«К декабрю планируем ввести порядка 600 тыс. кв. м, что на 25% больше показателей прошлого года», - сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.
В этом году, к примеру, программой «Бақытты отбасы» воспользовались 560 семей. Всего до конца года за счёт всех программ и спонсорской помощи жильём будут обеспечены 2 676 семей, в том числе 653 многодетных.
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