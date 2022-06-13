13 Июня 2022 15:40

Темпы строительства жилья растут в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе пресс-конференции на площадке СЦК о социально-экономическом развитии Актюбинской области за последние годы сообщил аким региона Ондасын Оразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, благодаря развитию экономики области и созданию новых рабочих мест улучшаются демографические показатели.

«На сегодня в регионе проживает более 900 тыс. человек, в городе Актобе - более полумиллиона человек. Мы являемся по территории самой крупной областью в стране. Если ранее в регионе проживало много представителей некоренной национальности, то сегодня более 85 процентов жителей региона - казахи, после развала Союза представители других национальностей уехали на историческую родину», - сказал аким.

Также за последние годы в области растет строительство жилья.

«Последние 3 года ежегодно мы строим по 1 млн квадратных метров жилья, в 2021 году было построено 1,2 млн квадратных метров жилья, это самый высокий показатель за последние 5 лет.

В этом году планируем сдать 1,3 млн квадратных метров жилья, за 5 месяцев с начала года построено 300 тыс. квадратных метров, в основном за счет частных инвестиций», - сказал аким области.



