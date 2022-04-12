Темпы строительства выросли в 14 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил показатели в сфере строительства за первый квартал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отмеченном периоде строительный сектор демонстрирует высокие темпы роста, и объем выполненных строительных работ вырос на 8,6%. Положительный рост показателя зафиксирован по 14 регионам. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в городе Алматы, а также в Акмолинской и Костанайской областях», – сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По вводу жилья в эксплуатацию, по сравнению с январем-февралем т.г., динамика роста улучшилась на 7,7 процентных пункта и впервые с начала года вышла в положительную зону.

«Всего введено 2,9 млн квадратных метров жилья, что выше показателя января-марта предыдущего года на 0,4%. Положительная динамика зафиксирована в 15 регионах. Самые высокие показатели наблюдаются в Туркестанской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях», - добавил министр.