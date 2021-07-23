Темпы строительства объектов Алатауского района проверили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда ознакомился с ходом возведения детских садов, школ, сетей водоснабжения, дорог и благоустройства территорий Алатауского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы акимата, с целью увеличения количества школьных мест в районе планируется строительство 5 новых школ и двух корпусов к существующим школам. Аким города осмотрел новый корпус лицея №166 на 125 мест. Благодаря новому зданию, где предусмотрена библиотека, столовая и спортзал, улучшились условия обучения. Также построена открытая спортивная площадка.

В целом, в Алатауском районе будет создано 24 новых игровых, спортивных зон по проекту «Бюджет участия». Также будут благоустроены локальные общественные пространства на ранее заброшенных территориях.

В мкр. Дарабоз открылся новый частный детский сад Zere School, рассчитанный на 320 мест. Ознакомившись с воспитательной программой и внутренним устройством, аким города поручил руководителю управления образования проработать вопрос компенсации оплаты за детей из малообеспеченных семей.

Б. Сагинтаев также посетил строительную площадку будущего национального научного центра инфекционных болезней. Новое медицинское учреждение, возводимое по поручению Елбасы, будет рассчитано на 350 койко-мест. На данном этапе проводятся подготовительные земляные работы. Для устройства фундамента вывезено порядка 110 тыс. куб. м грунта.

Для улучшения спортивной инфраструктуры в районе строится физкультурно-оздоровительный комплекс и теннисный центр с четырьмя крытыми и десятью открытыми кортами. Б. Сагинтаев поручил ускорить темпы ввода объектов в эксплуатацию.

Аким города осмотрел строящийся частным инвестором центр настольного тенниса. Площадь игрового зала, рассчитанного на 12 столов, составляет 1510 кв. м. Предусмотрена гостиница и столовая для спортсменов, трибуны для зрителей.

В мкр. Зердели Б. Сагинтаев проверил ход проведения работ по укреплению оснований домов. На сегодняшний день в соответствии с проведенным обследованием и рекомендациями АО «КазНИИСА» укреплены и выровнены три дома. В текущем году предусмотрено укрепление оснований 10 домов. Ведется покраска фасадов и ремонт подъездов укрепленных домов.

Кроме того, планируется благоустройство дворов с ремонтом арычных сетей. Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Аким города поручил вести ежедневный контроль качества и хода строительных работ.

Аким мегаполиса ознакомился с ходом ремонта фасадов 18 домов в мкр. Нуркент. Б. Сагинтаев поручил подключить специалистов управления градостроительного контроля и вместе с активными жителями микрорайона установить жесткий контроль за качеством проводимых работ. Также необходимо учитывать их мнения, касающиеся благоустройства дворовой территории и организации дополнительного выезда из жилого комплекса.

В мкр. Алгабас акиму города доложили о темпах строительства инженерных сетей. В рамках реализации первой очереди проекта в прошлом году построено 14,5 км сетей водоснабжения и 11 км водоотведения. На этот год запланировано строительство 2,5 км водопроводных и 2,5 км канализационных сетей. Ведется подключение абонентских сетей водоснабжения, а также подготовка основания для дорожного полотна. Услугами водоснабжения и водоотведения будут обеспечены 6 тыс. жителей (1250 домов).

В рамках второй очереди в мкрэ Алгабас планируется проложить по 10 км водопроводных и канализационных сетей. Завершение намечено на следующий год. К сетям подключатся 1014 домов, где проживает 4,5 тыс. человек.

Аким Алматы Б. Сагинтаев также оценил качество работ по ликвидации подтоплений на улице Алдияр мкр. Алгабас и ознакомился с ходом работ в мкр. Айгерим-1, 2. Здесь ведется строительство 15 км сетей водоснабжения и 15 км водоотведения. Работу планируется завершить в следующем году.

С целью обеспечения общественной безопасности в мкр. Нуркент открылся новый отдел полиции при районном управлении. Акиму города доложили, здесь работают 90 сотрудников, территория обслуживания составляет 2 тыс. га, количество населения порядка 97 тыс. человек. Помещение площадью 400 кв. м выделено по поручению Б. Сагинтаева.

Аким города в ходе рабочего объезда ознакомился также с проектами по благоустройству общественных пространств в рамках «Бюджета участия». Так, на проспекте Райымбека - улица Момышулы ведется реконструкция подмостового пространства с созданием игровых и спортивных площадок. В мкр. Айгерим благоустраивается локальная общественная зона, а на пересечении улицы Монке би и Альмерек в порядок приводится территория вокруг артезианского родника.