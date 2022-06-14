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Темпы роста строительства жилья ускорились в Казахстане
14 Июня 2022 14:15

Темпы роста строительства жилья ускорились в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За пять месяцев текущего года темпы роста в строительном секторе ускорились, объем выполненных строительных работ вырос на 8,9%. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Положительный рост показателя зафиксирован по 15 регионам. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Акмолинской и Атырауской областях, а также в городах Алматы и Нур-Султан», - сказал Алибек Куантыров.

Согласно озвученным данным, по итогам января-мая текущего года, ввод жилья вырос на 3,4%, составив 4,7 млн кв. м. жилья.

«Положительная динамика зафиксирована в 13 регионах. Самые высокие показатели наблюдаются в городе Шымкенте, а также в Туркестанской, Алматинской и Кызылординской областях», - уточнил Алибек Куантыров.

Ранее глава Минацэкономики сообщил, в каких отраслях обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства.

Автор:
Корреспондент
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