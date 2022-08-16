Темпы роста инвестиций в основной капитал ускорились в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил экономические показатели в первом полугодии 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе-июле темп роста экономики Казахстана составил 3,3%. За отчетный период по основным трендам наблюдается высокий рост в реальном секторе экономики, ускорение роста сектора услуг, сохранение положительного торгового баланса. Рост в реальном секторе составил 3,4%, деловая активность в сфере услуг ускорилась до 2,5%», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Среди отраслей, по его словам, положительный рост демонстрируют строительство, информация и связь, торговля, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и горно-добывающая промышленность.

Отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 4,5%.

Инвестиции выросли в госуправлении и социальном обеспечении на 99,2%, образовании на 75%, в торговле и здравоохранении на 26%, в операциях по недвижимому имуществу на 20%, в строительстве на 14,8%.





Фото:primeminister.kz











