Темпы развития казахского языка - одни из самых высоких в мире – эксперт КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Темпы развития казахского языка - одни из самых высоких в мире. Такое мнение высказала главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, доктор исторических наук Леся Каратаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В современном мире насчитывается более трех тысяч этносов. Практически, половина стран мира имеет полиэтнический состав. В то же время, мировая практика показывает, что в мире нет единого подхода, формализованных стандартов и рекомендаций в сфере регулирования межэтнического взаимодействия. Каждое государство руководствуется собственной уникальной стратегией, обусловленной существующим историко-культурным опытом, объективными политическими и экономическими условиями. За годы независимости Казахстан выработал собственную модель межэтнических отношений, обеспечил условия для сохранения и развития культур, традиций и языков казахстанских этносов, сформировал фундаментальные основы для укрепления и развития казахстанской идентичности и интеграции общества. Одним из значимых результатов приложенных усилий стало признание мировым сообществом казахстанской модели построения межэтнических отношений в качестве одной из наиболее эффективных», – сказала Л.Каратаева.

По ее словам, важнейшая роль в формировании уникальной модели всеказахстанского единства отводится Ассамблее народа Казахстана. За 25 лет своего существования АНК преобразилась из консультативно-совещательного органа в общенародный институт, обладающий конституционным статусом, обеспечивающим право на парламентское представительство. Представительство этносов в национальных парламентах является значимым инструментом, обеспечивающим их эффективное участие в общественно-политической жизни государства.

«В то же время, межэтническое согласие и нулевая терпимость общества к проявлениям ксенофобии по этническому признаку не является единожды установленным фактом. Это процессы, требующие пристального внимания. Окружающий мир постоянно меняется – изменяется этническая структура казахстанского общества, социально-экономические условия, определенное влияние оказывает и внешнеполитический фактор.

В частности, изменение этнодемографической структуры казахстанского общества привело к росту социального запроса на расширение сферы использования государственного казахского языка, а также осмысления роли казахского народа как объективного культурно-исторического ядра казахстанской нации и государствообразующего субъекта. Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаев неоднократно в своих выступлениях подчеркивал, что на казахский народ возложена особая ответственность за состояние межэтнических отношений в стране и судьбу казахстанской нации в целом», – отметила Л.Каратаева.

По мнению эксперта, в условиях нарастающей международной конкуренции общественная консолидация становится условием выживания любого государства. Мировой опыт показывает, что одним из важнейших факторов, обеспечивающих консолидацию нации, является государственный язык. Как бы критически не оценивались текущие процессы в сфере языковой политики в Казахстане, нельзя не признать, что сегодня темпы развития казахского языка являются одними из самых высоких в мире. Фиксируются, как позитивная динамика в развитии самого языка – реформа языка, расширение лексики, адаптация к современным условиям политического, научного и технологического развития, – так и расширение сфер использования и демографической базы казахского языка. Например, доля выпускников казахстанских школ, сдающих ЕНТ на казахском языке, в последние два года составляет более 70%.

«Вторым значимым фактором, обеспечивающим устойчивое развитие нации, является обеспечение принципов социальной инклюзии в ее широком понимании. В данном случае речь идет об обеспечении всех граждан, вне зависимости от их статуса, в том числе и этнического, равными правами и возможностями для участия в жизни общества.

Именно необходимость новой инклюзивной политики в сфере межэтнических отношений, разработку мер, направленных на углубление процессов интеграции общества отметил в своем выступлении на заседании совета Ассамблеи народа Казахстана ее Председатель, Первый Президент Республики Казахстан Елбасы Н.А.Назарбаев», – заключила историк.