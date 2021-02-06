Темпы обновления автобусного парка раскритиковал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов возмутился темпами обновления автобусного парка Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отчет акима города Булата Жумабекова в этом году проходил в режиме онлайн. Глава Петропавловска, говоря о достижениях социально-экономического развития, упомянул и о сфере пассажирских перевозок. В январе в город прибыли семь из ста автобусов. На четырех маршрутах внедряют электронное билетирование.

Присутствовавший на отчете аким области Кумар Аксакалов высказался по этому поводу довольно жестко. Глава региона заявил, что вопрос обновления общественного транспорта «пробуксовывается»

«Различного рода проволочки приводят к длительности процедур. Буквально ежедневно люди жалуются на качество перевозок. Что это такое? Деньги выделены, механизмы определены. Теперь чиновники областного управления транспорта, экономики и акимата города затягивают эти процессы. Булат Серикович, мы не позволим превратить хорошую инициативу в предмет для критики. Активизируйте работу. В том числе и по электронному билетированию. Мы знаем, что это всегда работа вчистую. Будет больше проплат в электронном виде, меньше будет налички, будет больше доходов, налогов. Мы это видим по итогам прошлого года. В два раза больше стало безналичных платежей и выросли налоги. И опыт других регионов, где ввели электронное билетирование, показывает, что объем денег стал больше. Это очевидный факт», - сказал К. Аксакалов.

Негодование акима области можно понять. Тема пассажирских перевозок проблемная. Городские власти не первый год обещают уделить ей внимание и наконец-то привести в порядок маршрутки. Существенных изменений горожане пока не увидели.



