Температуру вакцин в Казахстане будут отслеживать онлайн на всех этапах доставки

В Казахстане расширят цифровую систему контроля «холодовой цепи» вакцин. Специальные датчики будут автоматически отслеживать температуру при хранении препаратов, а их перевозку — контролировать с помощью GPS-мониторинга. Система охватит более 3,5 тысячи объектов по всей стране и позволит контролировать весь путь вакцин — от склада до медицинской организации, передает Kazinform со ссылкой на Минздрав.

Как сообщает Министерство здравоохранения, температурный режим контролируется в обязательном порядке. Новая система дополнит действующий контроль: данные с холодильного оборудования будут автоматически поступать на единую цифровую платформу.

При отклонении температуры от установленных параметров специалисты смогут оперативно определить, на каком участке возникла проблема, и принять необходимые меры. При транспортировке вакцин также будет осуществляться GPS-мониторинг специализированного транспорта.

Фото: Минздрав РК

— Холодовая цепь — один из ключевых элементов системы иммунизации. Автоматизация позволит обеспечить постоянный контроль условий хранения и транспортировки вакцин, оперативно реагировать на любые отклонения, — отметила главный главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова на совещании в Министерстве здравоохранения.

Кроме того, планируется создать более 21 тысячи точек мониторинга с охватом свыше 3,5 тысячи объектов, а также обеспечить контроль более 800 единиц специализированного транспорта во всех 20 регионах страны.

Фото: Минздрав РК

Параллельно обновляется оборудование для хранения вакцин. За счет средств Пандемического фонда планируется приобрести холодильные камеры, морозильники и порядка 900 холодильников для районного уровня и медицинских организаций.

В Минздраве подчеркнули, что новый цифровой проект призван обеспечить постоянный контроль условий хранения и транспортировки вакцин на всех этапах и минимизировать риск их нарушения.