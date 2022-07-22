22 Июля 2022 03:33

Температурные рекорды зафиксировали в Казахстане в июне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Температурные рекорды зафиксировали специалисты РГП «Казгидромет» в июне 2022 года, передает МИА «Казинформ».

«В июне интенсивные волны тепла привели к температурным рекордам во многих регионах Казахстана. Так, например, 8 июня на метеорологической станции (МС) Караганда максимальная температура воздуха составила +34,0°С, перебив рекорд 1994 года (+33,7°С), 11 июня на МС Усть-Каменогорск максимальная температура воздуха была +37,2°С, последний раз в этот же день максимальная температура воздуха наблюдалась в 2003 году и составила +32,7°С. В южной половине страны интенсивная волна жары наблюдалась в начале месяца и во второй половине третьей декады. Дневные температуры воздуха повышались до +38+44°С. 25 июня на метеорологической станции Кызылорда была зафиксирована самая высокая температура воздуха +44,2°С, тем самым был перекрыт рекорд 2000 года, когда в этот же день температура воздуха достигала отметки +41,9°С, также на МС Жезказган максимальная температура воздуха была +42,0°С, последний раз такая высокая температура воздуха была отмечена в 1998 году (+39,7°С). На МС Актау 27 июня максимальная температура воздуха достигла отметки +43,1°С, перебив рекорд 2021 года (+39,6°С). 29 июня в Алматы самая высокая температура воздуха была +35,5°С, перекрыв рекорд 1998 года (+34,6°С), на МС Тараз максимальная температура воздуха была +41,0°С, перебив рекорд этого же дня 1994 года (+37,8°С), в Шымкенте максимальная температура воздуха составила +40,4°С, последний раз в этот же день самая высокая температура воздуха была в 1990 году (+40,0°С), на МС Туркестан максимальная температура воздуха составила +43,0°С, тем самым был перекрыт рекорд 1993 года, когда максимальная температура воздуха в этот же день была +40,8°С», - сообщили в Казгидромете.

Кроме того, по данным синоптиков, помимо температурных рекордов в Алматинской области в течение месяца, а в Павлодарской области в конце месяца наблюдались неблагоприятные погодные условия, такие как сильный ветер, достигая критериев СГЯ (стихийное гидрометеорологическое явление). На автоматической метеостанции (АМС) Достык (Алматинская область) 1, 6, 13, 28 июня усиливался северо-западный ветер с порывами до 31-40 м/с. На АМС Михайловка (Павлодарская область) 25 июня усиливался западный ветер достигая 31 м/с.

«В столице страны в течение месяца самая высокая температура воздуха была зафиксирована 25 июня, столбики термометров достигали отметки +38,0°С, что не перекрыло рекордные показатели предыдущих лет», - дополнили в Казгидромете.