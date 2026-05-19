Температурный режим в Москве установил рекорд

Сегодня температура в российской столице обновила рекорд для 19 мая, поднявшись днем до 30,5 градуса. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно показаниям в 15:10 по московскому времени, метеостанция на крыше здания ведомства у станции метро «Краснопресненская» показала 30,5 градуса выше нуля.

Прежнее достижение для этого дня принадлежало 1979 году, когда воздух прогрелся до 30,2 градуса. Самым холодным день 19 мая оказался в 1893 году: тогда температура опустилась до -2,2 градуса.

Ранее сообщалось, что неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана. Напомним, что число пострадавших от укусов клещей в Алматы выросло из-за теплой погоды.