    Температура в Москве побила почти 130-летний рекорд

    В течение недели в российской столице рекорд обновлялся дважды, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    20 мая столбики термометров главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, поднялись до плюс 30 градусов. Таким образом, был установлен новый суточный температурный рекорд.

    Ранее самым теплым в Москве было 20 мая 1897 года, когда температура поднималась до 29,7 градуса. 

    Нынешний температурный рекорд стал уже вторым с начала недели. Так, 19 мая в Москве воздух прогрелся до 30,5 градуса, превысив рекорд 1979 года, когда показатель достигал 30,2 градуса.

    Между тем синоптики прогнозируют, что 21 мая в Москве может быть установлен третий подряд температурный рекорд.

    Бекбау Тайманов
