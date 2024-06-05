Температура грунтовых вод вырастет на 2,1°C к концу века

Международный коллектив почвоведов и климатологов пришел к выводу, что средняя температура грунтовых вод на Земле вырастет на 2,1 градуса к 2100 году относительно начала XXI столетия, что окажет серьезное влияние на доступность водных ресурсов и жизнедеятельность почвенных организмов. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Nature Geoscience, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Почва содержит в себе самое большое количество пресной воды на Земле, что делает грунтовые воды критически важными для выживания жизни на нашей планете. Проведенные нами расчеты показывают, что температура грунтовых вод вырастет на 2,1 градуса Цельсия к 2100 году. В результате этого к концу века до 588 млн людей будут проживать на территориях, где грунтовые воды нельзя будет употреблять из-за чрезмерно высокой температуры, — пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа климатологов и почвоведов под руководством доцента Университета Далхауси Баррета Курюлюка при изучении того, как глобальное потепление влияет на транспортировку тепла внутри верхних слоев почвы, а также внутри грунтовых вод. Для получения подобных оценок ученые проанализировали, как менялись средние глобальные температуры водоносных слоев грунта в 2000–2020 годах.

Эти данные ученые использовали для разработки глобальной климатической модели, которая позволяет отслеживать процесс накопления тепловой энергии в грунте и определять то, как будет меняться его температура по мере усиления глобального потепления. Используя эту модель, ученые просчитали то, как поменяются температуры почвы и грунтовых вод к концу столетия в зависимости от того, насколько активно человечество будет бороться с изменением климата.

Проведенные учеными расчеты показали, что средняя температура верхней прослойки грунтовых вод вырастет на 2,1 градуса Цельсия к концу столетия в том случае, если человечество будет активно снижать объемы выбрасываемых парниковых газов, и на 3,5 градуса Цельсия — в том случае, если выбросы будут расти с текущими темпами. И тот, и другой прирост значительно ускорят метаболизм почвенных микробов, а также ускорят попадание в грунтовую воду ионов тяжелых металлов и других потенциально опасных загрязнителей.

В дополнение к этому, расчеты ученых показывают, что во многих тропических и экваториальных регионах мира, в том числе в части стран Африки, а также на Ближнем Востоке и на западе Австралии, средняя температура грунтовой воды поднимется до 34 градусов Цельсия и выше. Это значительно осложнит доступ к чистой и свежей питьевой воде для 588 млн человек, которые будут проживать в этих регионах мира в конце столетия, подытожили исследователи.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.