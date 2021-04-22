Темпами развития животноводства недоволен аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области обсудили итоги социально-экономического развития региона за первый квартал. Отрасль сельского хозяйства не дотягивает до прошлогодних объемов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сельскохозяйственную сферу до сих пор лихорадит после птичьего гриппа, прокатившегося по региону осенью прошлого года. Птицефабрики не могут восстановить прежние объемы производства куриного мяса и яиц. Поголовье птицы в регионе снизилось более чем на 22%. Сейчас фермы занимаются его восстановлением, некоторые уже выпускают продукцию.

«Более одного миллиона голов птиц погибли. Выплатили 813 млн тенге компенсации. Завезли за это время более одного миллиона голов. 760 тысяч голов молодняка завезут в мае. Птицефабрики наращивают объемы по выпуску яиц. Якорьская птицефабрика произвела уже 14 млн штук, «Алекри» – 3 млн штук, «Адель кус» в мае восстановит производство», - пояснил К. Аксакалов.

Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов добавил, что в ближайшее время начнет работать Бескольская птицефабрика.

«Завезли 25 тысяч голов, еще 100 тысяч - в июле. Уже реализуют 30 тысяч утят. Птицефабрика перепрофилировала направление работы. Из Германии завезли маточное поголовье в количестве 11 тысяч. В мае начнут реализацию племенного молодняка для птицефабрик и населения. Полностью реконструировали одно здание», - сказал М. Тасмаганбетов.

Недоволен глава региона темпами развития животноводства в отдельных районах области. Некоторые по итогам первого квартала показали снижение объемов производства мяса и молока. Есть нарекания и по количеству проектов по строительству молочно-товарных ферм. К. Аксакалов считает, что акимы не используют потенциал районов.

«Ввели пять молочно-товарных ферм в прошлом году, в этом должны запустить 10. Еще 12 начнем строить. Как и планировали, в обороте должны быть до 20 ферм в год. Механизм реализации запустили. Через СПК «Солтүстік» будем софинансировать покупку оборудования и скота. Список предварительный уже есть. Но не все районы активно работают. Разрабатываем Дорожную карту развития АПК. Я уже отмечал слабую работу по семи районам. Пул проектов был низкий. Видим, что количество увеличили, но качество оставляет желать лучшего. Близлежащие от города районы, находящиеся в более выгодном положении, заявили мало проектов. Мамлютский – четыре, Аккайынский, Есильский, Кызылжарский – по пять. Более отдаленные, например, Уалихановский – девять», - недоумевает К. Аксакалов.

Аким области напомнил, что, согласно принятому Комплексному плану развития области до 2025 года, на развитие агропромышленного комплекса предусмотрено 15 млрд тенге.