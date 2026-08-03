Темные аллеи: когда приведут в порядок территорию Атакента в Алматы

Алматинцы и гости города обрадовались, когда завершились работы по реконструкции входной группы выставочного комплекса Атакент. Но за красивым фасадом на самой территории не так уютно, как хотелось бы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выставочный комплекс Атакент всегда был центром притяжение горожан. Здесь можно было посидеть у каскада фонтанов, прогуляться по тенистым аллеям как днем, так вечером, ведь проблем с освещением не наблюдалось. Одновременно с этим здесь в павильоне продолжают проводить международные выставки и конференции, что делает Атакент одним из знаковых мест в мегаполисе.

Однако, в последнее время ситуация изменилась. Если выставки продолжают проводиться регулярно, то во со своей ролью как место отдыха Атакент справляется заметно хуже.

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

По наблюдениям корреспондента Kazinform, каскад фонтанов в данный момент не работает, а в вечернее время из трех аллей освещена только одна.

Аким Бостандыкского района Алматы Азамат Калдыбеков рассказала, что территория Атакента составляет 64 гектара, из них 38 — городская территория, остальные территории находятся в частной собственности и используются под павильоны.

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

Азамат Калдыбеков сообщил, что работы по реконструкции прогулочных аллей, фонтанов и парковых зон Атакента, которые как раз и относятся к городу, должны были начать еще в 2025 году, но из-за судебных процессов с подрядчиками начало реализации проекта реконструкции было отложено.

Летом 2026 года возможность начать работы появилась и начался пересмотр прежнего проекта реконструкции.

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

— Буквально вчера мы подписали меморандум трехсторонний: Бостандыкский акимат, управление развития общественных пространств и собственники павильонов. Собственники обязуются следить за своей прилегающей территорией, а акимат реализует проект по реконструкции 38 гектаров территории Атакента. Будет новый проект, с охватом всей территории, в том числе южной и восточной (ближе к Ботаническому саду). Это будет комплексное благоустройство, в результате появится полноценный парк. С акимом города Дарханом Сатыбалды мы уже ездили туда, пешком прошлись по каждому углу, чтобы понимать фронт работ. Разные варианты рассматриваются, все сейчас на стадии разработки. В следующем году приступим к реализации, — сказал Азамат Калдыбеков.

Среди возможных нововведений, которые могут появиться в ходе реконструкции — спортивные площадки и климатрон. После утверждения проекта будут обнародованы все детали.

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

Что касается нового здания площадью 33 тысячи квадратных метров, построенного на месте бывшего открытого бассейна «Дельфин», то это частная территория, а здание, по словам акима, станет спорткомплексом с крытым бассейном, залами для занятий и тренажерами.

— Мы попросили учредителей открыть комплекс к октябрю этого года. На контроле держим, собственники за счет своих средств все делают, — заключил аким Бостандыкского района.

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

Ранее сообщалось, что реконструкцию бывшей ж/д больницы в Алматы могут начать в этом году.