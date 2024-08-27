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    22:07, 26 Август 2024 | GMT +6

    Темиртау выйдет на отопительный сезон с пятью котлами

    Темиртау выйдет на отопительный сезон с пятью котлами
    Фото: акимат города Темиртау

    Генеральный директор АО «Qarmet» Вадим Басин информировал, что ТЭЦ-2 вступит в отопительный сезон с пятью котлами, один из которых будет резервным. Этого достаточно для подачи тепла жителям Темиртау на нормативном уровне, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На ТЭЦ-2 продолжается монтаж седьмого котла. В сентябре планируются пусконаладочные работы.

    Ермаганбет Булекпаев провел совещание на КарГРЭС-1, которая снабжает тепловой энергией жителей старой части города. От бесперебойной работы электростанции зависят 86 домов. В отопительный сезон она должна вступить с двумя котлами. Ремонтную кампанию необходимо активизировать, чтобы не допустить срыва. Кроме того, требуется завершить замену кровли котельного цеха.

    Темиртау выйдет на отопительный сезон с пятью котлами
    Фото: акимат города Темиртау

    Отмечено, что городской штаб по подготовке к отопительному сезону работает в ежедневном режиме.

    Не остается без внимания и подготовка многоэтажных домов. Аким Темиртау Ораз Таурбеков сообщил, что в этом году число проблемных домов сократилось в четыре раза. Тем не менее есть ряд многоэтажек, где еще не начата подготовка к зиме самими жителями. По словам акима города, таковых домов сейчас 60, жильцы не приводят в порядок внутридомовые сети и тепловые узлы. И местные власти вынуждены идти на крайние меры — без акта технической готовности такие дома не будут подключены к отоплению.

    — Поэтому мы сейчас проводим массово разъяснительную работу и призываем людей не оставаться в стороне и заниматься своими домами, — сказал Ораз Таурбеков.

    Что касается реконструкции тепломагистралей и ремонта внутриквартальных сетей, то основная часть выполнена. Порядка 30 км труб уже заменили, оставшиеся 10 км завершат в сентябре.

    Темиртау выйдет на отопительный сезон с пятью котлами
    Фото: акимат города Темиртау

    Напомним, в прошлый отопительный сезон произошло аварийное отключение в насосной КарГРЭС-1 в Темиртау.

    Сразу после окончания отопительного сезона электростанция начала готовиться к следующему, на Карагандинской ГРЭС-1 в Темиртау прошли ремонтные работы

    Теги:
    Темиртау Отопительный сезон Регионы Казахстана Акимат Карагандинская область Отопление
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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