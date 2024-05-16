К новому отопительному сезону готовится КарГРЭС-1 в Темиртау

На Карагандинской ГРЭС-1 в Темиртау идут ремонтные работы. Сразу после окончания отопительного сезона электростанция начала готовиться к следующему, передает корреспондент агентства Kazinform.

От бесперебойной работы электростанции зависит, будет ли тепло у жителей Старого города. Сегодня КарГРЭС-1 снабжает тепловой энергией 86 домов.

На станции проходит текущий ремонт двух котлов, еще один ремонтируют капитально. Расширенный текущий ремонт коснется и двух турбин. В ремонте принимают участие 75 человек. Стоит задача завершить ремонт трех котлов до начала отопительного сезона.

В ходе рабочей поездки в Темиртау глава региона Ермаганбет Булекпаев ознакомился с ходом ремонтных работ на КарГРЭС-1. Аким области поручил подрядчикам предоставить точный план работ и не отклоняться от графика. В новый отопительный сезон станция должна зайти с завершенным ремонтом, подчеркнул он.

Также аким области посетил Темиртауский высший политехнический колледж.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Учебное заведение выпускает теплотехников, электромехаников, строителей и других не менее важных в любом производстве специалистов.

Колледж в рамках проекта «Жас маман» оснащён инновационным оборудованием по металлургии и машиностроению.

- Мы готовим кадры по специальностям «металлургия чёрных металлов», «машиностроение», «строительная отрасль», «IT» и другим. Всего 16 специальностей, все они востребованы на рынке труда. У нас более 30 соцпартнеров, которые тесно с нами работают, в том числе в дуальном обучении. Налажено международное сотрудничество – с Россией, Беларусью. Сейчас на заводе компании Qarmet проходят практику 520 студентов. Мы практикуем реальные дипломные проекты. К примеру, студенты-строители получают объекты в нашем колледже. Качество оценивают наши соцпартнеры, – рассказала директор Темиртауского высшего политехнического колледжа Салтанат Акбергенова.

Главе региона рассказали и о перспективах для выпускников колледжа. Так, молодым специалистам коммунальной службы «Окжетпес» помогли оформить льготную ипотеку под 6 %.

В этом году по молодежной программе получат жилье на льготных условиях 15 рабочих.