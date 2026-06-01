Темирлан Анарбеков вошел в символическую сборную Лиги чемпионов по версии аналитиков

После того, как стал известен победитель Лиги чемпионов, стали публиковаться итоговые рейтинги футболистов команд-участниц турнира.

Казахстанец Темирлан Анарбеков был включен в символический состав Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 по версии портала Flashscore. Это популярный мировой портал и мобильное приложение для отслеживания спортивных результатов и статистики в режиме реального времени. Платформа охватывает более 30 видов спорта (включая футбол, хоккей, теннис и баскетбол) и предоставляет данные по тысячам турниров по всему миру.

Отметим, что в символической сборной Лиги чемпионов сезона-2025/26 компанию Анарбекову составили игроки команды-победительницы турнира французского ПСЖ Витинья и Хвича Кварцхелия, а вот никого из футболистов финалиста турнира – лондонского «Арсенала» портал не включил, предпочтя им футболистов мадридского «Реала», мюнхенской «Баварии», «Барселоны», «Ливерпуля», «Интера» и «Олимпиакоса».

В свою очередь, УЕФА опубликовал свою версию символической сборной Лиги чемпионов, куда вместо Анарбекова внесли голкипера лондонского «Арсенала» Давида Райа.

Отметим, что Анарбеков первым из казахстанцев стал лучшим игроком матча основной стадии Лиги чемпионов (MVP), случилось это в матче с «Олимпиакосом» (0:1), который «Кайрат» проводил в Астане.