Темирлан Анарбеков получил неофициальное предложение от агента топ-клуба Турции

Али Эмре, специализирующийся на трансферах футболистов в футбольные клубы Турции, в своем аккаунте в социальной сети Х заявил, что Темирлан Анарбеков является одним из подходящих кандидатов для турецкого клуба «Фенербахче», который гарантированно займет по итогам сезона-2025/26 второе место в высшем дивизионе Турции — Суперлиге.

— Мы не «Сити», не «Бавария», не ПСЖ и не «Барселона». Нам не нужен вратарь, который начинает атаки от своих ворот. Нам нужен голкипер, который не стоит прикованным к линии, хорошо играет на выходах и умеет руководить обороной. Для меня первым вариантом является Цолакис, а затем идет Темирлан Анарбеков. Нам нужен вратарь, который способен выигрывать матчи для команды — как Муслера, — написал Али Эмре.

Отметим, что после успешного выступления алматирского «Кайрата» в Лиге чемпионов в среде болельщиков и специалистов заговорили о том, что у вратаря команды Темирлана Анарбекова есть шанс заиграть в европейском топ-клубе. Усилились эти разговоры после того, как ранее вратарь «Кайрата» Анарбеков вошел в тройку лучших игроков тура Лиги чемпионов

Однако, официальных предложений о трансфере футболиста пока не поступало.