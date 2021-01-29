Тематические скверы назовут в честь педагогов, врачей и спасателей в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году в столице планируется высадить порядка 120 тысяч зеленых насаждений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова.

«Столицу развиваем в рамках концепции мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город». В текущем году точек притяжения и зеленых зон станет значительно больше. Для улучшения экологии и создания комфортных мест для времяпровождения горожан продолжим концепцию по масштабному озеленению Нур-Султана», - сообщил аким.

Продолжат высаживать деревья во дворах и общественных пространствах (парки, скверы, бульвары), при этом высаживать деревья планируют также и на площади Қазақ елі, на территориях Дворца мира и согласия, Дворца школьников, вокзала, аэропорта, ТРЦ, парковочных пространств и так далее.

«По поручению Главы государства уделяем особое внимание озеленению города. В общей сложности в текущем году планируем высадить порядка 120 тысяч зеленых насаждений (деревья, кустарники, живая изгородь). В зеленом поясе столицы – свыше 450 тысяч сеянцев.

Пандемия показала нам, как важно заботиться о здоровье и заниматься спортом. Наши медицинские работники, учителя, спасатели и многие другие стояли на передовой в борьбе с коронавирусом. Планируем открыть и благоустроить тематические скверы, которые будут названы в честь наших педагогов, врачей и спасателей», - отметил Алтай Кульгинов.

Кроме того, на прилегающей территории «Астана балет» планируется разбить своего рода зелёный сад, на территории «Астана опера» - дубовый сад, а в Триатлонпарке – сиреневый сад. Город заиграет новыми красками, заверил градоначальник.

«Озеленять будем каждый район столицы. Как отметил Елбасы в одном из интервью, генплан столицы составлялся как симбиоз зданий, зелени и леса. Данную тематику будем продолжать: в городе будем проводить субботники, экоакции с участием наших горожан. Каждый сможет внести свою лепту в озеленение города.

Уважаемые горожане и гости столицы, где бы вы хотели видеть больше зелени, какие районы и места города необходимо озеленять?» - обратился в заключение к астанчанам глава города.