РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:36, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    Тело женщины нашли в салоне авто на парковке в Караганде

    Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в автомобиле на одной из парковок Караганды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тело женщины нашли в салоне автомобиля в Караганде
    Фото: polisia.kz

    В течение короткого времени правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в совершении преступления. Уголовное дело расследуется по факту убийства 34-летней женщины, тело которой было найдено 22 апреля в автомобиле на улице Толепова. По предварительным данным, погибшая получила ножевые ранения.

    Сразу после сообщения о происшествии сотрудники полиции начали оперативно-розыскные мероприятия. В результате был установлен и задержан 35-летний мужчина, которого подозревают в совершении преступления. Как сообщили в Департамент полиции Карагандинской области, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

    — По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 35-летний подозреваемый, который помещен в ИВС, — говорится в официальном сообщении.

    В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В интересах следствия подробности дела не разглашаются.

    Напомним, в одном из дворов Актобе нашли тело мужчины. По данному факту полицией было начато уголовное расследование.

    Теги:
    Регионы Казахстана Полиция Караганда Убийство Происшествия Задержания
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают