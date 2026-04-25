Тело женщины нашли в салоне авто на парковке в Караганде

В течение короткого времени правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в совершении преступления. Уголовное дело расследуется по факту убийства 34-летней женщины, тело которой было найдено 22 апреля в автомобиле на улице Толепова. По предварительным данным, погибшая получила ножевые ранения.

Сразу после сообщения о происшествии сотрудники полиции начали оперативно-розыскные мероприятия. В результате был установлен и задержан 35-летний мужчина, которого подозревают в совершении преступления. Как сообщили в Департамент полиции Карагандинской области, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 35-летний подозреваемый, который помещен в ИВС, — говорится в официальном сообщении.

В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В интересах следствия подробности дела не разглашаются.

