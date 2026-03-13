Тело мужчины нашли в одном из дворов Актобе
В связи с обнаружением трупа полицией начато уголовное расследование. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает корреспондент агентства Kazinform.
Информация об этом появилась в социальных сетях. В ДП Актюбинской области факт подтвердили.
— По факту обнаружения тела сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в ведомстве.
В полиции отметили, что иная информация на данный момент не подлежит разглашению в интересах следствия.
Ранее в Шымкенте нашли тела четырех человек в одном подъезде. Предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом.