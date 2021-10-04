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    13:05, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Тело женщины нашли после пожара в Балхаше

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    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В ночь с субботы на воскресенье произошел пожар в многовартирном доме барачного типа в Балхаше. Огнеборцы обнаружили тело женщины в сгоревшей квартире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщается, 2 октября в 04:40 поступило сообщение о пожаре в поселке Рембаза города Балхаш. В одной из квартир многоквартирного дома загорелись деревянный пол, мебель и домашние вещи на общей площади 30 кв.м.

    «Силами ДЧС из квартиры №1 спасена женщина 1949 года рождения. На месте пожара в квартире №2 обнаружена погибшая хозяйка квартиры 1979 года рождения (инвалид 2-й группы). Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 05:31. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем (непотушенная сигарета, спичка и др.)», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    С начала 2021 года по причине неосторожного обращения с огнем в Карагандинской области произошло 248 пожаров, в которых погибло 22 человек, травмировано – девять.

    Всего за девять месяцев текущего года в области зарегистрировано 772 пожара, на которых погибло 34 человек, травмировано – 29.

    Департамент по ЧС Карагандинской области просит граждан внимательно и серьезно относиться к вопросу своей безопасности. Только вы в ответе за свою жизнь, и только от вас зависит ее сохранность. Несчастье можно предотвратить, если соблюдать определенные правила:

    - не оставлять непотушенные сигареты и спички;

    - следить за исправностью электрических проводов и приборов;

    - не перегружать электросети;

    - использовать только исправное газовое оборудование.


    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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