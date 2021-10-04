Тело женщины нашли после пожара в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В ночь с субботы на воскресенье произошел пожар в многовартирном доме барачного типа в Балхаше. Огнеборцы обнаружили тело женщины в сгоревшей квартире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается, 2 октября в 04:40 поступило сообщение о пожаре в поселке Рембаза города Балхаш. В одной из квартир многоквартирного дома загорелись деревянный пол, мебель и домашние вещи на общей площади 30 кв.м.

«Силами ДЧС из квартиры №1 спасена женщина 1949 года рождения. На месте пожара в квартире №2 обнаружена погибшая хозяйка квартиры 1979 года рождения (инвалид 2-й группы). Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 05:31. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем (непотушенная сигарета, спичка и др.)», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

С начала 2021 года по причине неосторожного обращения с огнем в Карагандинской области произошло 248 пожаров, в которых погибло 22 человек, травмировано – девять.

Всего за девять месяцев текущего года в области зарегистрировано 772 пожара, на которых погибло 34 человек, травмировано – 29.

Департамент по ЧС Карагандинской области просит граждан внимательно и серьезно относиться к вопросу своей безопасности. Только вы в ответе за свою жизнь, и только от вас зависит ее сохранность. Несчастье можно предотвратить, если соблюдать определенные правила:

- не оставлять непотушенные сигареты и спички;

- следить за исправностью электрических проводов и приборов;

- не перегружать электросети;

- использовать только исправное газовое оборудование.