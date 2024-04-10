Тело захороненного мужчины вынесло паводками в Кульсары

В затопленном Кульсары возле одного из магазинов всплыло тело мужчины, передает агентство Kazinform.

В Кульсары паводковые воды размыли кладбище.

Информацию подтвердили в ДП Атырауской области.

— По обнаруженному трупу в городе Кульсары сообщается, что наводнение смыло захоронение. Найденный труп не имеет отношения к разыскиваемым отцу и сыну, которые пропали в период паводков, — прокомментировали в полиции.

Ранее в МЧС РК заявили, что по предварительным расчетам в Жылыойском районе Атырауской области подтоплено 2 810 жилых домов и зданий.