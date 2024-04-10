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    11:20, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Тело захороненного мужчины вынесло паводками в Кульсары

    Кульсары
    Фото: azh.kz

    В затопленном Кульсары возле одного из магазинов всплыло тело мужчины, передает агентство Kazinform.

    В Кульсары паводковые воды размыли кладбище.

    Информацию подтвердили в ДП Атырауской области.

    — По обнаруженному трупу в городе Кульсары сообщается, что наводнение смыло захоронение. Найденный труп не имеет отношения к разыскиваемым отцу и сыну, которые пропали в период паводков, — прокомментировали в полиции.

    Ранее в МЧС РК заявили, что по предварительным расчетам в Жылыойском районе Атырауской области подтоплено 2 810 жилых домов и зданий. 

     

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Регионы Казахстана полиция Происшествия Паводки
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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