Тело второго утонувшего мальчика обнаружили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау спасатели обнаружили и извлекли из воды тело второго мальчика, обнаруженное в канале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, поиски пропавших вчера в пригородном поселке двух мальчиков, продолжавшиеся с вечера пятницы, завершены. Тела обоих детей обнаружены в канале «Теплый».

«Поиски пропавших детей велись как на суше, так и в ближайших водоемах. Так как, по словам сестры, они отправились кататься на санях. Но куда именно, сестра пояснить не могла. В поисковой операции были задействованы 15 сотрудников, 4 единицы техники, 1 плавсредство и 1 кинологический расчет ДЧС, а также 18 сотрудников и 4 единицы техники департамента полиции. В пятницу поиски завершились с наступлением темноты. Сегодня с рассветом возобновились. Сперва было обнаружено в канале тело одного ребенка, а к вечеру и второго. Утонувшие - 2010 года рождения», - проинформировали в пресс-службе ДЧС региона.





В этом году в Атырау стоит аномально теплая зима. В январе столбик термометра достигает 4 градусов тепла. Лед на водоемах тонкий, с майнами. В январе уже утонул один ребенок, вместе с троими друзьями провалившийся под лед. Одному подростку удалось выбраться, двоих спасли полицейские.