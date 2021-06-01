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    17:51, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Тело утонувшего в озере Сайран мужчины нашли в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Алматы нашли утонувшего в озере Сайран мужчину. Он купался, несмотря на установленные запрещающие знаки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Тело нашли, личность устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Ранее сообщалось, что 31 мая, ориентировочно в 17:30 часов, по словам очевидцев, на озере Сайран вошел в воду и не вышел мужчина в возрасте 25-30 лет, несмотря на установленные запрещающие знаки купания.

    По предварительной информации, мужчина на берегу с компанией распивал алкогольные напитки и находился в состоянии опьянения.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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