Тело утонувшего в озере Сайран мужчины нашли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Алматы нашли утонувшего в озере Сайран мужчину. Он купался, несмотря на установленные запрещающие знаки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тело нашли, личность устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Ранее сообщалось, что 31 мая, ориентировочно в 17:30 часов, по словам очевидцев, на озере Сайран вошел в воду и не вышел мужчина в возрасте 25-30 лет, несмотря на установленные запрещающие знаки купания.

По предварительной информации, мужчина на берегу с компанией распивал алкогольные напитки и находился в состоянии опьянения.