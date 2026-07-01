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    Тело пропавшего в апреле мужчины обнаружили в ЗКО

    В Западно-Казахстанской области завершились поиски мужчины, пропавшего без вести в апреле, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: ДЧС Павлодарской области

    В социальных сетях появилась информация, что поиски мужчины, пропавшего 8 апреля, велись всей семьей.

    Автор публикации также выразил мнение, что полиция действовала очень медленно. Родственники неоднократно подавали жалобы, утверждая, что в ходе поисков не был должным образом опрошен и проверен свидетель, который якобы видел пропавшего в автомобиле в селе Кушум.

    Тело мужчины было обнаружено 28 июня в Кушумском канале.

    В связи с этим Kazinform направил официальный запрос в Департамент полиции Западно-Казахстанской области.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, 11 апреля жительница села Аксу Байтерекского района обратилась в полицию с заявлением об  исчезновении своего мужа 1974 года рождения.

    По словам женщины, 8 апреля мужчина ушел из дома и не вернулся.

    По факту безвестного исчезновения было начато досудебное расследование.

    После поступления сообщения ориентировка была направлена всему личному составу Департамента полиции ЗКО. Были организованы комплексные оперативно-розыскные мероприятия: опрошены свидетели, проведен подворовой обход в селе Аксу.

    Кроме того, были установлены и проверены лица, которые видели и общались с мужчиной незадолго до его исчезновения.

    В поисках участвовали сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям, кинологи со служебными собаками, водолазы, специалисты по мониторингу с использованием беспилотных летательных аппаратов, представители местных исполнительных органов и сотрудники полиции Байтерекского района.

    Совместные поисковые мероприятия проводились в лесном массиве от села Кушум до села Скворкин, а также вдоль берега реки Жайык в районе села Аксу.

    Несмотря на масштабные поиски, установить местонахождение мужчины длительное время не удавалось.

    — 28 июня в Кушумском канале было обнаружено тело мужчины. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось о том, что четыре человека утонули за выходные в Акмолинской области.

    Утонувшие ЗКО Происшествия Западно-Казахстанская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор