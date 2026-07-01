Тело пропавшего в апреле мужчины обнаружили в ЗКО

В Западно-Казахстанской области завершились поиски мужчины, пропавшего без вести в апреле, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях появилась информация, что поиски мужчины, пропавшего 8 апреля, велись всей семьей.

Автор публикации также выразил мнение, что полиция действовала очень медленно. Родственники неоднократно подавали жалобы, утверждая, что в ходе поисков не был должным образом опрошен и проверен свидетель, который якобы видел пропавшего в автомобиле в селе Кушум.

Тело мужчины было обнаружено 28 июня в Кушумском канале.

В связи с этим Kazinform направил официальный запрос в Департамент полиции Западно-Казахстанской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 11 апреля жительница села Аксу Байтерекского района обратилась в полицию с заявлением об исчезновении своего мужа 1974 года рождения.

По словам женщины, 8 апреля мужчина ушел из дома и не вернулся.

По факту безвестного исчезновения было начато досудебное расследование.

После поступления сообщения ориентировка была направлена всему личному составу Департамента полиции ЗКО. Были организованы комплексные оперативно-розыскные мероприятия: опрошены свидетели, проведен подворовой обход в селе Аксу.

Кроме того, были установлены и проверены лица, которые видели и общались с мужчиной незадолго до его исчезновения.

В поисках участвовали сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям, кинологи со служебными собаками, водолазы, специалисты по мониторингу с использованием беспилотных летательных аппаратов, представители местных исполнительных органов и сотрудники полиции Байтерекского района.

Совместные поисковые мероприятия проводились в лесном массиве от села Кушум до села Скворкин, а также вдоль берега реки Жайык в районе села Аксу.

Несмотря на масштабные поиски, установить местонахождение мужчины длительное время не удавалось.

— 28 июня в Кушумском канале было обнаружено тело мужчины. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что четыре человека утонули за выходные в Акмолинской области.