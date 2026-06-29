Четыре человека утонули за выходные в Акмолинской области

Всего с начала купального периода в Акмолинской области зарегистрировано 11 фактов гибели людей на водоемах, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации официального представителя ДЧС Акмолинской области Ерсаина Койшибаева, за минувшие выходные в Акмолинской области зарегистрировано четыре факта гибели людей на водных акваториях. Первый из них произошел на озере Копе города Кокшетау со стороны улицы Канай би. Утонувшим оказался 44-летний мужчина.

— Данный участок водоема не предназначен и запрещен для купания. Также было установлено, что компания распивала на берегу спиртные напитки. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — пояснил Ерсаин Койшибаев.

Вторая гибель на воде произошла в городе Косшы — а именно вблизи села Тайтобе на реке Саркырама. Здесь утонул 37-летний мужчина, который, по данным спасателей, с компанией распивал горячительные напитки.

Фото: ДЧС Акмолинской области

— Третий случай был в Шортандынском районе вблизи села Тонкерис, где в котловане утонул 18-летний юноша. Обстоятельства на данный момент уточняются. Помимо этого, произошел и несчастный случай. В Целиноградском районе вблизи села Каражар в зоне отдыха в состоянии алкогольного опьянения мужчина 1988 года рождения упал в бассейн и скончался, — добавил Ерсаин Койшибаев.

Спасатели напоминают: нужно соблюдать все меры безопасности. Большинство случаев гибели происходит в запрещенных для купания местах, погибшие при этом находятся обычно в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, нужно запомнить, что нельзя оставлять детей у воды без присмотра.

Всего с начала купального сезона в Акмолинской области уже зарегистрировано 11 фактов гибели людей на водоемах.

Ранее сообщалось, что четверо детей утонули за выходные в области Жетысу.