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    01:17, 31 Май 2024 | GMT +6

    Тело пропавшего пастуха нашли в Акмолинской области

    полиция
    Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

    Тело пропавшего 57-летнего акмолинца, работающего пастухом в одном из крестьянских хозяйств Жаркаинского района, найдено в реке Есиль, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, поиски пропавшего в Жаркаинском районе 57-летнего Даулетбая Какеша завершились 30 мая.

    — После нескольких дней поисков тело мужчины обнаружено в реке Есиль. Назначена экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение, а также установлены обстоятельства гибели, — сообщили в ведомстве.

    Напомним, заявление об исчезновении мужчины поступило в отдел полиции Жаркаинского района 26 мая. По словам главы одного из местных крестьянских хозяйств, пропавший работал у него в качестве пастуха, но 22 мая просто исчез.

     

    Теги:
    Река Есиль Пропавшие Регионы Казахстана Полиция Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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