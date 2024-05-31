Тело пропавшего пастуха нашли в Акмолинской области

Тело пропавшего 57-летнего акмолинца, работающего пастухом в одном из крестьянских хозяйств Жаркаинского района, найдено в реке Есиль, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, поиски пропавшего в Жаркаинском районе 57-летнего Даулетбая Какеша завершились 30 мая.

— После нескольких дней поисков тело мужчины обнаружено в реке Есиль. Назначена экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение, а также установлены обстоятельства гибели, — сообщили в ведомстве.

Напомним, заявление об исчезновении мужчины поступило в отдел полиции Жаркаинского района 26 мая. По словам главы одного из местных крестьянских хозяйств, пропавший работал у него в качестве пастуха, но 22 мая просто исчез.