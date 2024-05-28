Шесть дней ищут пропавшего пастуха в Акмолинской области

Работавший пастухом на одном из крестьянских хозяйств Жаркаинского района Акмолинской области мужчина исчез шесть дней назад. На сегодня в поисках задействованы более 50 человек, используют также дрон и лодку для прочесывания русла реки Есиль, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, заявление об исчезновении 57-летнего Даулетбая Какеша поступило от главы одного из крестьянских хозяйств Жаркаинского района 26 мая. Пропавший мужчина работал в КХ пастухом, но 22 мая просто исчез.

- При более детальном установлении обстоятельств стало известно, что мужчина вместе с семьей проживал в Астане, однако за несколько недель до исчезновения устроился в КХ пастухом и осуществлял выпас крупного рогатого скота. Проживал Д. Какеш здесь же, в жилом вагончике. 22 мая другие рабочие заметил отсутствие мужчины, однако первые дни проводили поиски самостоятельно, - сообщили в ведомстве.

Фото: ДП Акмолинской области

Полицейские опросили работников крестьянского хозяйства и жителей соседних сел.

На сегодня в поисках только в Акмолинской области задействованы более 50 человек. Это полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители.

- Специально для проведения поисковых мероприятий выделена служебная техника, моторные лодки для прочесывания русла реки Есиль, поиски с воздуха осуществляются с помощью дрона, - добавили в ведомстве.

Полицейские также обратились к общественности с просьбой сообщить при наличии какой-либо информации о без вести пропавшем.