    02:45, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Тело пропавшего мужчины нашли в реке Жайык в Атырауской области

    В Атырауской области тело пропавшего 59-летнего мужчины было обнаружено спустя 19 дней. Мужчина, пропавший 9 января, был найден в реке Жайык на глубине около двух метров, примерно в 100 метрах от места, где ранее были обнаружены его личные вещи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Атырауда жоғалған азаматтың денесі Жайықтан табылды
    кадр из видео

    По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, тело мужчины впоследствии передали сотрудникам полиции.

    В рамках поисково-спасательных работ спасатели детально обследовали прибрежную зону реки Жайык и дно реки, проводя погружения и осмотр с помощью подводного дрона. Однако на первоначальном этапе поиски не дали результатов.

    — Неблагоприятные условия на водоеме, сильное подводное течение, низкая видимость и сложная гидрологическая обстановка препятствовали проведению поисковых работ. Спасатели приняли все возможные меры при строгом соблюдении требований безопасности, — сообщили в пресс-службе ДЧС.

    К поисковым работам были привлечены спасатели, сотрудники полиции, военнослужащие воинской части № 5546 Национальной гвардии, волонтеры, всего более 25 человек, девять единиц техники, плавсредство, два кинологических расчета, один подводный дрон и беспилотный летательный аппарат.

    Напомним, ранее сообщалось, что житель Макатского района Талгат Назаров, прибывший в Атырау на лечение, 9 января около 13:30 вышел из дома дочери в селе Кокарна и не вернулся. Родственники по записям камер видеонаблюдения установили, что он пешком шел вдоль берега реки Жайык. На следующий день на берегу были найдены его головной убор и телефон.

