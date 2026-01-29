Тело пропавшего мужчины нашли в реке Жайык в Атырауской области
В Атырауской области тело пропавшего 59-летнего мужчины было обнаружено спустя 19 дней. Мужчина, пропавший 9 января, был найден в реке Жайык на глубине около двух метров, примерно в 100 метрах от места, где ранее были обнаружены его личные вещи, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, тело мужчины впоследствии передали сотрудникам полиции.
В рамках поисково-спасательных работ спасатели детально обследовали прибрежную зону реки Жайык и дно реки, проводя погружения и осмотр с помощью подводного дрона. Однако на первоначальном этапе поиски не дали результатов.
— Неблагоприятные условия на водоеме, сильное подводное течение, низкая видимость и сложная гидрологическая обстановка препятствовали проведению поисковых работ. Спасатели приняли все возможные меры при строгом соблюдении требований безопасности, — сообщили в пресс-службе ДЧС.
К поисковым работам были привлечены спасатели, сотрудники полиции, военнослужащие воинской части № 5546 Национальной гвардии, волонтеры, всего более 25 человек, девять единиц техники, плавсредство, два кинологических расчета, один подводный дрон и беспилотный летательный аппарат.
Напомним, ранее сообщалось, что житель Макатского района Талгат Назаров, прибывший в Атырау на лечение, 9 января около 13:30 вышел из дома дочери в селе Кокарна и не вернулся. Родственники по записям камер видеонаблюдения установили, что он пешком шел вдоль берега реки Жайык. На следующий день на берегу были найдены его головной убор и телефон.