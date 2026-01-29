Тело пропавшего мужчины нашли в реке Жайык в Атырауской области

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, тело мужчины впоследствии передали сотрудникам полиции.

В рамках поисково-спасательных работ спасатели детально обследовали прибрежную зону реки Жайык и дно реки, проводя погружения и осмотр с помощью подводного дрона. Однако на первоначальном этапе поиски не дали результатов.

— Неблагоприятные условия на водоеме, сильное подводное течение, низкая видимость и сложная гидрологическая обстановка препятствовали проведению поисковых работ. Спасатели приняли все возможные меры при строгом соблюдении требований безопасности, — сообщили в пресс-службе ДЧС.

К поисковым работам были привлечены спасатели, сотрудники полиции, военнослужащие воинской части № 5546 Национальной гвардии, волонтеры, всего более 25 человек, девять единиц техники, плавсредство, два кинологических расчета, один подводный дрон и беспилотный летательный аппарат.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Макатского района Талгат Назаров, прибывший в Атырау на лечение, 9 января около 13:30 вышел из дома дочери в селе Кокарна и не вернулся. Родственники по записям камер видеонаблюдения установили, что он пешком шел вдоль берега реки Жайык. На следующий день на берегу были найдены его головной убор и телефон.