11:37, 08 Июнь 2024 | GMT +6
Тело пропавшего мальчика нашли в Актюбинской области
В результате непрерывных поисков в реке Илек в районе ресторана «Юрта» обнаружено тело пропавшего Жетру Карима. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рolisia.
Полицией, волонтерами и неравнодушными гражданами в течение четырех суток проводились розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростка.
В поисках участвовало порядка 500 человек, в том числе сотрудники полиции, ДЧС и добровольцы. Также были привлечены служебные собаки, 40 единиц техники, три квадроцикла, две лодки, четыре лошади и дроны. Были проверены чердаки и дворы домов, канализационные люки и выгребные ямы.
Полицией проводится расследование, назначены необходимые экспертизы.
Как сообщалось, ветолет привлекли к поискам пропавшего мальчика.