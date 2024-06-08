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    11:37, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Тело пропавшего мальчика нашли в Актюбинской области

    Тело пропавшего мальчика нашли в Актюбинской области
    Фото: кадр из видео

    В результате непрерывных поисков в реке Илек в районе ресторана «Юрта» обнаружено тело пропавшего Жетру Карима. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рolisia.

    Полицией, волонтерами и неравнодушными гражданами в течение четырех суток проводились розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростка.

    В поисках участвовало порядка 500 человек, в том числе сотрудники полиции, ДЧС и добровольцы. Также были привлечены служебные собаки, 40 единиц техники, три квадроцикла, две лодки, четыре лошади и дроны. Были проверены чердаки и дворы домов, канализационные люки и выгребные ямы.

    Полицией проводится расследование, назначены необходимые экспертизы.

    Как сообщалось, ветолет привлекли к поискам пропавшего мальчика.

     

    Теги:
    Полицейские Регионы Казахстана Регионы Полиция Видео Происшествия Актюбинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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