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Тело повешенного  мужчины нашли в Алматы

15 Ноября 2021 17:05
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Тело повешенного  мужчины нашли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на территории одного из вузов ближе к проспекту аль-Фараби нашли тело повешенного мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Причину смерти 29-летнего гражданина А. установит судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Ранее похожие трагические случаи произошли в нескольких регионах Казахстана. В октябре в Капшагае 13-летний подросток повесился на балконе квартиры, а в начале ноября 15-летняя девочка во дворе своего дома покончила жизнь самоубийством через повешение в Астраханском районе Акмолинской области.

Также 27 октября в Алматы во внеурочное время произошел несчастный случай с учеником восьмого класса Назарбаев интеллектуальной школы.


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#Алматы   #Происшествия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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