Тело повешенного мужчины нашли в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на территории одного из вузов ближе к проспекту аль-Фараби нашли тело повешенного мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Причину смерти 29-летнего гражданина А. установит судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
Ранее похожие трагические случаи произошли в нескольких регионах Казахстана. В октябре в Капшагае 13-летний подросток повесился на балконе квартиры, а в начале ноября 15-летняя девочка во дворе своего дома покончила жизнь самоубийством через повешение в Астраханском районе Акмолинской области.
Также 27 октября в Алматы во внеурочное время произошел несчастный случай с учеником восьмого класса Назарбаев интеллектуальной школы.
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