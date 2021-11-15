Тело повешенного мужчины нашли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на территории одного из вузов ближе к проспекту аль-Фараби нашли тело повешенного мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Причину смерти 29-летнего гражданина А. установит судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Ранее похожие трагические случаи произошли в нескольких регионах Казахстана. В октябре в Капшагае 13-летний подросток повесился на балконе квартиры, а в начале ноября 15-летняя девочка во дворе своего дома покончила жизнь самоубийством через повешение в Астраханском районе Акмолинской области.

Также 27 октября в Алматы во внеурочное время произошел несчастный случай с учеником восьмого класса Назарбаев интеллектуальной школы.