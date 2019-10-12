Тело погибшего близ Арыси военнослужащего сегодня доставят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Мамлютском районе СКО готовятся к похоронам погибшего близ Арыси военнослужащего Аманжола Акишева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, 11 октября в ходе плановых работ по уничтожению собранных фрагментов боеприпасов на территории специально оборудованного полигона (в 60 км от города Арысь) произошла преждевременная детонация фрагмента боеприпаса. В результате старший группы, начальник инженерной службы войсковой части, майор Акишев А.С. получил ранения несовместимые с жизнью.

Аманжол Сабырулы Акишев родился в 1986 году в селе Афонькино Мамлютского района СКО. Его родители проживают в этом селе. У него остались жена и двое детей.

По данным регионального департамента по делам обороны, прибудут заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев и коллеги погибшего.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Мухамеджан Таласов приехал в регион. Минобороны РК взяло на себя все расходы, связанные с похоронами. Министерство окажет материальную и социальную помощь семье погибшего.

Сегодня тело доставят из Туркестанской области, похороны состоятся завтра.

Напомним, утром 24 июня т.г. произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области.

Акиматом Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация. Мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты. Аким региона Умирзак Шукеев объявил об эвакуации населения Арыси.

Позже стало известно об одном погибшем в результате попадания осколков снаряда в автомашину, в которой он находился.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части, а затем вылетел в Туркестанскую область, где встретился с эвакуированными жителями Арыси, посетил в больнице пострадавших и совершил объезд города Арыси.

Вечером 24 июня в республике стартовала акция поддержки жителей города Арыси Туркестанской области «Арыс, біз біргеміз».

21 сентября в ходе ликвидации последствий ЧП и плановых подрывных работ на территории специально оборудованного полигона (в 60 км от города Арыси), произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса. В результате 10 специально подготовленных саперов - военнослужащих по контракту получили осколочные ранения

Военнослужащие госпитализированы в полевой госпиталь Министерства обороны Республики Казахстан.

8 октября в акимате Туркестанской области сообщили, что благодаря системной и продуктивной работе город Арысь был восстановлен за 3 месяца.