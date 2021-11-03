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Тело пенсионерки нашли при тушении пожара в Акмолинской области

3 Ноября 2021 22:53
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Тело пенсионерки нашли при тушении пожара в Акмолинской области

МАКИНСК. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла в городе Макинске Буландынского района Акмолинской области. При пожаре здесь погибла 84-летняя пенсионерка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 2 ноября в 16.05 на телефон «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Куйбышева города Макинска.

Когда пожарные прибыли к месту ЧС, в квартире открытым пламенем горели домашние вещи и мебель. В ходе тушения пожара на кухне было обнаружено тело хозяйки квартиры – 84-летней пенсионерки.

«К месту вызова выезжали семь сотрудников и одна единица техники ДЧС. Пожар локализован в 16.19 и ликвидирован в 16.30. В результате пожара огнем повреждены мебель и домашнее имущество. Общая площадь пожара составила 20 кв.м. Причины пожара и ущерб устанавливаются. На месте пожара работают испытательная исследовательская пожарная лаборатория ГУ «СПиАСР» ДЧС Акмолинской области и следственно-оперативная группа РОП Буландынского района», - отметили в ведомстве.

Между тем, спасатели напомнили акмолинцам и гостям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.


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#Акмолинская область   #Происшествия   #Пожар  
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Автор:

Оксана Матасова

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