Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:05
-
-
-
-
Тело одного из двух пропавших мальчиков обнаружено в Атырау
12 Января 2020 16:33
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау обнаружено тело одного из пропавших мальчиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеБез вести пропавший подросток найден в Алматы Трое суток ищут несовершеннолетнего с инвалидностью в Актюбинской области В Туркестанской области полицейские вернули домой пропавшего подростка
Тело одного из детей обнаружено в канале около села Редуть. Поиски второго ребёнка продолжаются.
Как сообщили в пресс- службе ДЧС региона, поиски пропавших вчера вечером двоих девятилетних мальчиков велись прошлой ночью на суше и с раннего утра на воде.
В поисковых операциях участвует 36 человек и 6 единиц техники.
Ранее сообщалось, дети пропали в пригородном посёлке Курсай.
Ключевые слова: Атырауская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Двух пропавших мальчиков ищут в Атырау
- Выдача участков под ИЖС должна проводиться в порядке очередности - Махамбет Досмухамбетов
- На кого жаловались в 2019 году бизнесмены, рассказали в Атырау
- Атырауские полицейские спасли троих детей из задымленного дома
- АСП получали имеющие миллионные доходы в Атырауской области
- Смерть подростка на зебре в Атырау: водитель Mercedes избежал уголовного наказания
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047