Тело одного из двух пропавших мальчиков обнаружено в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау обнаружено тело одного из пропавших мальчиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Тело одного из детей обнаружено в канале около села Редуть. Поиски второго ребёнка продолжаются.

Как сообщили в пресс- службе ДЧС региона, поиски пропавших вчера вечером двоих девятилетних мальчиков велись прошлой ночью на суше и с раннего утра на воде.

В поисковых операциях участвует 36 человек и 6 единиц техники.

Ранее сообщалось, дети пропали в пригородном посёлке Курсай.











