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Тело обезглавленной женщины нашли в Алматы: задержан подозреваемый

Автор:  
Еламан Турысбеков
24 Апреля 2023, 15:36
Тело обезглавленной женщины нашли в Алматы: задержан подозреваемый

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала подозреваемого в убийстве женщины, чье тело было найдено в парке по улице Шолохова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С санкции суда гражданин И. 1962 года рождения арестован. Установлено, что подозреваемый был знаком с потерпевшей несколько дней, а преступление совершено в ходе ссоры. В настоящее время в рамках уголовного дела, расследуемого ДП города Алматы по части 2 статьи 99 УК РК, назначены экспертизы. В соответствии со статьи 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

В полиции добавили, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и части 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

12 апреля на пульт 102 поступило сообщение об обнаружении у заброшенного здания по улице Шолохова трупа женщины. Женщина оказалась обезглавленной. Спустя некоторое время голова женщины была обнаружена в одной из торговых точек неподалеку.


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