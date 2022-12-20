Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Тело новорожденного в коробке нашли в Актобе

20 Декабря 2022, 17:06
Тело новорожденного в коробке нашли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В полицию города Актобе сообщили, что возле многоэтажного дома по улице Г. Жубановой обнаружен труп ребенка в бумажной коробке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

По факту на место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Изъято тело новорожденного мужского пола. Начато досудебное расследование по ст. 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся оперативные мероприятия направленные на установление матери.


Новости по теме
Арест грозит за оскорбление патрульных жителю СКО
Веб-магазин по продаже синтетических наркотиков ликвидировали в СКО
Замначальника ДП Алматинской области допросили по уголовному делу
Теги:
Читайте также
Арест грозит за оскорбление патрульных жителю СКО
Веб-магазин по продаже синтетических наркотиков ликвидировали в СКО
Замначальника ДП Алматинской области допросили по уголовному делу
Подозреваемый в наезде на пешехода водитель задержан в Атырау
Легковушка вылетела с моста на развязке в Алматы
Порыв на теплосетях Павлодара ликвидировали
Надзор за расследованием в отношении Михаила Козачкова - на контроле Генпрокуратуры РК
Пострадавших в ДТП детей посетил Вячеслав Дудник в больнице Актюбинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Мы можем оперативно развернуть большую группировку миротворческих сил – генсек ОДКБ
2 Некачественный интернет: казахстанцы смогут вернуть уплаченные деньги
3 Багдат Мусин связал причину плохого качества интернета в некоторых школах с экономией директоров
4 Китайский оператор по предоставлению услуг такси может вернуться в Казахстан
5 Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмира Катара с великолепной организацией чемпионата мира по футболу

Лента новостей