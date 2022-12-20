Тело новорожденного в коробке нашли в Актобе

20 Декабря 2022, 17:06

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В полицию города Актобе сообщили, что возле многоэтажного дома по улице Г. Жубановой обнаружен труп ребенка в бумажной коробке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

По факту на место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Изъято тело новорожденного мужского пола. Начато досудебное расследование по ст. 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся оперативные мероприятия направленные на установление матери.