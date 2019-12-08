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Тело новорожденного ребенка нашли в Алматы
8 Декабря 2019 23:04
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Тело новорожденного ребенка нашли в заброшенном здании в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщил один из пользователей Facebook, тело нашли в заброшенном здании на верхней части озера Сайран.
В Департаменте полиции заявили, что по данному факту в отделе полиции при УП Алмалинского района начато досудебное расследование.
«Создана следственно-оперативная группа, которая уже в ближайшее время установит мать новорожденного ребенка и при каких обстоятельствах наступила его смерть», - отметили в ДП Алматы.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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