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Тело новорожденного нашли в пакете в СКО

26 Февраля 2020 15:43
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Тело новорожденного нашли в пакете в СКО

ТАЙЫНША. КАЗИНФОРМ - 25 февраля в отдел полиции Тайыншинского района СКО из районной больницы поступило сообщение о том, что в селе Обуховка найдено тело младенца. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Следственно-оперативная группа в ходе осмотра места происшествия нашла спрятанный за надворными постройками пакет, в котором лежало тельце новорожденной девочки с признаками насильственной смерти. Материал зарегистрирован в ЕРДР по статье 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка». Подозреваемой является местная жительница, 1992 года рождения. Она госпитализирована в районную больницу. Для установления причины смерти тело новорожденного ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, МВД РК,
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