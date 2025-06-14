Тело мужчины обнаружили в котловане с талой водой в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 14 июня в городе Макинске Буландынского района Акмолинской области в котловане с талой водой, в запрещенном месте для купания, было обнаружено и извлечено тело мужчины. Как уточнили в ведомстве, нашел его проходивший мимо местный житель.

- Работы по извлечению проводились силами департамента по чрезвычайным ситуациям. На данный момент личность погибшего устанавливается. Обстоятельства гибели уточняются, - поделился официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.

Ранее сообщалось, что пять человек утонули в Казахстане с начала купального сезона.