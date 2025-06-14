РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:30, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Тело мужчины обнаружили в котловане с талой водой в Акмолинской области

    Страшную находку обнаружил в котловане с талой водой, заполненном еще с прошедших паводков, житель Буландынского района, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    котлован
    Фото: freepik.com

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 14 июня в городе Макинске Буландынского района Акмолинской области в котловане с талой водой, в запрещенном месте для купания, было обнаружено и извлечено тело мужчины. Как уточнили в ведомстве, нашел его проходивший мимо местный житель. 

    - Работы по извлечению проводились силами департамента по чрезвычайным ситуациям. На данный момент личность погибшего устанавливается. Обстоятельства гибели уточняются, - поделился официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев. 

    Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.

    Ранее сообщалось, что пять человек утонули в Казахстане с начала купального сезона. 

    Теги:
    ДЧС Происшествия, ЧС Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают