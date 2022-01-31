Тело молодого парня нашли в одном из ЖК в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы нашли тело молодого парня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сообщили, что труп был найден сегодня в начале шестого часа вечера в одном из ЖК в Ауэзовскм районе Алматы.

«Обнаружен труп гражданина С., 2004 года рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина и обстоятельства будут установлены в ходе расследования, начавшегося по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства)», - сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр.