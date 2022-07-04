Тело младенца нашли в мусорном баке в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Тело новорожденного нашли сегодня около 8:00 утра в мусорном баке 17 дома, расположенного в седьмом микрорайоне города Талдыкорган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам очевидца, пуповина младенца не была разрезана.

«Вышел, чтобы выбросить мусор. Смотрю лежит младенец, завернутый в белый платок. Пуповина не разрезана. Предполагаю, что ребенок родился раньше срока (7-8 месяцев), маленький ребенок», - сообщил очевидец.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что в 07.00 часов дворник обнаружил тело, позвонил в 102.

«Сотрудники полиции прибыли на место, зарегистрировали дело. Новорождённая девочка была завёрнута в белое полотенце. Ее увезли в морг», - отметили в пресс-службе ДП.

Сейчас на месте работают сотрудники департамента полиции. Пока неизвестно, кто бросил ребенка в мусорный контейнер. Обстоятельства выясняются.



