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    10:25, 04 Июль 2022 | GMT +6

    Тело младенца нашли в мусорном баке в Талдыкоргане

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Тело новорожденного нашли сегодня около 8:00 утра в мусорном баке 17 дома, расположенного в седьмом микрорайоне города Талдыкорган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам очевидца, пуповина младенца не была разрезана.

    «Вышел, чтобы выбросить мусор. Смотрю лежит младенец, завернутый в белый платок. Пуповина не разрезана. Предполагаю, что ребенок родился раньше срока (7-8 месяцев), маленький ребенок», - сообщил очевидец.

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что в 07.00 часов дворник обнаружил тело, позвонил в 102.

    «Сотрудники полиции прибыли на место, зарегистрировали дело. Новорождённая девочка была завёрнута в белое полотенце. Ее увезли в морг», - отметили в пресс-службе ДП.

    Сейчас на месте работают сотрудники департамента полиции. Пока неизвестно, кто бросил ребенка в мусорный контейнер. Обстоятельства выясняются.



    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Талдыкорган Жетысуская область МВД РК Правоохранительные органы
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