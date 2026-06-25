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    Тело казахстанца, погибшего в США, доставили на родину — МИД

    В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили новые подробности по делу гражданина Казахстана Асета Куралбая, который погиб в США, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тело казахстанца, погибшего в США, доставили на родину — МИД
    Коллаж: Kazinform

    Как сообщил официальный представитель ведомства Ерлан Жетыбаев, тело погибшего доставили в Казахстан 25 июня.

    — Сегодня тело указанного гражданина было доставлено в Казахстан. Наше Генеральное консульство в Нью-Йорке оказало всю необходимую консульско-правовую поддержку и содействие в репатриации тела погибшего домой, — сообщил Жетыбаев.

    Напомним, 24-летний Асет Куралбай числился пропавшим без вести, он перестал выходить на связь с родными в начале июня.

    МИД Казахстана подтвердил его гибель 16 июня.

    Казахстанцы МИД РК США
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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