Тело казахстанца, погибшего в США, доставили на родину — МИД
В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили новые подробности по делу гражданина Казахстана Асета Куралбая, который погиб в США, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил официальный представитель ведомства Ерлан Жетыбаев, тело погибшего доставили в Казахстан 25 июня.
— Сегодня тело указанного гражданина было доставлено в Казахстан. Наше Генеральное консульство в Нью-Йорке оказало всю необходимую консульско-правовую поддержку и содействие в репатриации тела погибшего домой, — сообщил Жетыбаев.
Напомним, 24-летний Асет Куралбай числился пропавшим без вести, он перестал выходить на связь с родными в начале июня.
МИД Казахстана подтвердил его гибель 16 июня.