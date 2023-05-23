Тело австралийского туриста нашли в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Тело австралийского туриста спасатели нашли в горах Заилийского Алатау, в ущелье Аюсай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным РОСО, предварительно 21 мая мужчина 1995 года рождения, гражданин Австралии, ушел в горы в сторону Большого Алматинского ущелья. Сообщение поступило в департамент полиции от гражданина России, который проживал в том же хостеле, что и австралиец.

По словам коллеги пропавшего, они прибыли в Алматы 20 мая утром, с целью туризма. В 7 утра 22 мая туристы должны были улететь обратно, подруга приехала в аэропорт города одна, думала, что мужчина приедет туда самостоятельно.

На поиски туриста была отправлена оперативная группа спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда в количестве 6 человек и 1 кинологический расчет, в 23:40 они приступили к поискам.

«В 02:40 сотрудники РОСО и сотрудники департамента полиции поднялись до Космостанции, осмотрели склоны. Спустились вниз, осмотрели правую и левую сторону трубы. Искали на правой стороне озера, потерявшегося не обнаружили. На Большом Алматинском озере ночью была непогода, шел дождь, снег и дул сильный ветер. В 10:45 на БАО прибыла другая группа спасателей на пересменку, в количестве 10 человек на одной единице техники, и в 11:15 продолжили поиски с Космостанции.

Спасатели разделились на две группы: одна выдвинулась на поиски в сторону ущелья Аюсай, другая в сторону ущелья Проходное. Поиски велись в течение дня при плохих погодных условиях: снег, дождь, туман. В 15:48 руководитель спасательного подразделения РОСО МЧС Бауыржан Арыстанбаев передал информацию по спутниковой связи о том, что спасатели РОСО совместно со спасателями службы спасения акимата Алматы нашли тело возле первого водопада в ущелье Аюсай», - проинформировали в пресс-службе РОСО.