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    14:20, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Тело 59-летнего мужчины найдено на месте пожара в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе в ходе тушения пожара в гараже частного дома обнаружен труп 59-летнего хозяина, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДП области.

    Пожар произошел ночью 22 ноября. На пульт «102» Центра оперативного управления управления полиции города Актобе поступило сообщение о том, что произошло возгорание гаража в одном из частных домов по улице Асау-барака.

    «Прибывшими на место вызова пожарными расчетами пожар был локализован. При ликвидации пожара обнаружен труп 59 -летнего хозяина дома. По предварительной причине пожар возник из-за обогревателя. Назначена пожарно-техническая экспертиза», - сказал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    Полицейские призывают жителей города соблюдать меры пожарной безопасности, быть особо внимательными и осторожными при работе с электроприборами.

    Теги:
    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Происшествия Актюбинская область
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