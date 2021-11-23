Тело 59-летнего мужчины найдено на месте пожара в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе в ходе тушения пожара в гараже частного дома обнаружен труп 59-летнего хозяина, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Пожар произошел ночью 22 ноября. На пульт «102» Центра оперативного управления управления полиции города Актобе поступило сообщение о том, что произошло возгорание гаража в одном из частных домов по улице Асау-барака.

«Прибывшими на место вызова пожарными расчетами пожар был локализован. При ликвидации пожара обнаружен труп 59 -летнего хозяина дома. По предварительной причине пожар возник из-за обогревателя. Назначена пожарно-техническая экспертиза», - сказал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Полицейские призывают жителей города соблюдать меры пожарной безопасности, быть особо внимательными и осторожными при работе с электроприборами.