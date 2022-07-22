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Тело 27-летней утонувшей журналистки ищут в Акмолинской области
22 Июля 2022 12:09

Тело 27-летней утонувшей журналистки ищут в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области третьи сутки продолжаются поиски 27-летней девушки, утонувшей при падении с гидроцикла на астанинском водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 19 июля 2022 года в 21.03 в Арнасайском сельском округе Аршалынского района от дежурного отдела полиции поступила информация о том, что на астанинском водохранилище при падении с гидроцикла при неизвестных обстоятельствах утонула 27-летняя девушка. Это произошло на расстоянии 250-300 м и глубине 20 м.

«В данное время на месте происшествия работают 10 спасателей, поисковая собака, две моторные лодки, одна из которых оборудована стационарным эхолотом», - пояснили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, установлено, что в день происшествия девушка вместе с подругами находилась на территории зоны отдыха, расположенной в селе Арнасай в районе астанинского водохранилища.

«Во время катания на гидроцикле на расстоянии около 250 м от берега девушка не удержалась и упала в воду. На помощь потерпевшей поспешил инструктор данной зоны отдыха, однако спасти девушку не удалось», - пояснили в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.

Известно, что утонувшая была журналисткой и ранее сотрудничала с МИА «Казинформ».

С начала года в Акмолинской области зарегистрировано семь фактов гибели людей на воде.


Кадр из видео





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Автор:
Корреспондент
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