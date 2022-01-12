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Телесериал о Семипалатинском полигоне победил на кинофестивале в Москве

12 Января 2022 19:45
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Телесериал о Семипалатинском полигоне победил на кинофестивале в Москве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исторический сериал о Семипалатинском ядерном полигоне стал победителем в номинации «Лучший телевизионный мини-сериал» международного кинофестиваля «Moscow Russia International Film Festival 2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства «Хабар».

Фильм «Полигон» был снят казахстанским кинорежиссером – Ахатом Ибраевым. Политический детектив раскрывает историю закрытия Семипалатинского ядерного полигона . Действия происходят в конце 80-х годов ХХ века.

В главных ролях сериала выступили известные актеры: Азамат Сатыбалды, Ерлан Билял, Жандарбек Садырбаев, Сергей Матвеев, Денис Анников.

В судейскую команду Международного кинофестиваля «Moscow Russia International Film Festival 2022» вошли профессиональные кинематографисты из России, Германии, Канады, Австрии, Испании, Мексики, Швеции и Греции. Эксперты в области кино оценили все представленные фильмы. Кинокартины, набравшие наибольшее количество баллов, были отобраны для участия в официальном конкурсе. Лучшие кинопроекты были рассмотрены судьями, которые определили победителей по каждой номинации.


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#Культура   #Кинематограф  
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