Телерадиокомплексу Президента исполнилось 25 лет
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Четверть века назад, 29 декабря 1996 года, образован Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».
С первого дня своей работы, коллектив ТРК начал производить общественно-политический контент по масштабному информационному сопровождению деятельности Главы государства, хода реализации реформ, инициатив и поручений Президента.
Являясь единственным провайдером информации, касающейся деятельности Главы государства, ТРК постоянно расширяет линейку собственного продукта. Это – документальные, короткометражные фильмы, видеоролики, а также программы, имеющие общественно-политическую значимость.
За 25 лет работы создано более 800 документальных фильмов, многие из которых отмечены республиканскими и международными премиями и наградами. Активное присутствие в социальных сетях обеспечивается контентом для Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok.
ТРК является правообладателем уникального видеоархива – летописи истории развития нашей Независимости.
«Как и четверть века назад, главным ньюсмейкером ТРК был и остается Президент, политика и идеология государства. Столь же незыблемыми остаются и принципы работы ТРК – правдивость, взвешенность, доступность информации для многомиллионной аудитории», - говорит руководитель Телерадиокомплекса Раушан Кажибаева.
Команда Телерадиокомплекса – режиссеры, редакторы, графические дизайнеры, продюсеры, администраторы, операторы, монтажеры, звукорежиссёры, сценаристы, специалисты по видеотеке находятся в постоянном поиске новых идей и подходов, применяемых в современном документальном кино.
Как отмечает генеральный директор ТРК: «Мы готовы к дальнейшему развитию и модернизации, решать новые амбициозные задачи, которые ставит Глава государства перед нами – ведущим медиаресурсом в сегменте общественно-политической документалистики Казахстана. В этом смысле Телерадиокомплекс является не только летописцем истории, но и важной частью культурного наследия народа и страны».
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