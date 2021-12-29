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Телерадиокомплексу Президента исполнилось 25 лет

29 Декабря 2021 21:15
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Телерадиокомплексу Президента исполнилось 25 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Четверть века назад, 29 декабря 1996 года, образован Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

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С первого дня своей работы, коллектив ТРК начал производить общественно-политический контент по масштабному информационному сопровождению деятельности Главы государства, хода реализации реформ, инициатив и поручений Президента.

Являясь единственным провайдером информации, касающейся деятельности Главы государства, ТРК постоянно расширяет линейку собственного продукта. Это – документальные, короткометражные фильмы, видеоролики, а также программы, имеющие общественно-политическую значимость.

За 25 лет работы создано более 800 документальных фильмов, многие из которых отмечены республиканскими и международными премиями и наградами. Активное присутствие в социальных сетях обеспечивается контентом для Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok.

ТРК является правообладателем уникального видеоархива – летописи истории развития нашей Независимости.

«Как и четверть века назад, главным ньюсмейкером ТРК был и остается Президент, политика и идеология государства. Столь же незыблемыми остаются и принципы работы ТРК – правдивость, взвешенность, доступность информации для многомиллионной аудитории», - говорит руководитель Телерадиокомплекса Раушан Кажибаева.

Команда Телерадиокомплекса – режиссеры, редакторы, графические дизайнеры, продюсеры, администраторы, операторы, монтажеры, звукорежиссёры, сценаристы, специалисты по видеотеке находятся в постоянном поиске новых идей и подходов, применяемых в современном документальном кино.

Как отмечает генеральный директор ТРК: «Мы готовы к дальнейшему развитию и модернизации, решать новые амбициозные задачи, которые ставит Глава государства перед нами – ведущим медиаресурсом в сегменте общественно-политической документалистики Казахстана. В этом смысле Телерадиокомплекс является не только летописцем истории, но и важной частью культурного наследия народа и страны».



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#Президент Казахстана   #СМИ  
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